السياحة تطلق مبادرة لتوزيع مواد غذائية على العاملين بالقطاع بمناسبة شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أطلقت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع غرفتي الشركات السياحية والمنشآت الفندقية وبعض رجال الأعمال، مبادرة لتوزيع عدد من كراتين المواد الغذائية على العاملين في القطاع بالمحافظات المختلفة وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم .

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لإحتواء الآثار الاقتصادية السلبية علي العاملين بالقطاع السياحي والأثري في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة، أنه تم توزيع 800 كرتونة للمواد الغذائية على عدد من العاملين في قطاع السياحة والآثار منهم العاملين بالنقل النهري، والنقل البطئ (أصحاب الفلايك والحناطير) ، وغفراء المناطق الأثرية، وبعض عمال الفنادق، والبازارات، وذلك بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان والإسكندرية ومطروح وقنا، بالإضافة إلى القاهرة والجيزة، وبعض المحافظات الأخرى.

ووزع هذه الكراتين مكاتب الوزارة بالمحافظات المختلفة وبالتعاون مع مكاتب غرفتي المنشآت الفندقية والشركات، والمحافظات.