ولاية بافاريا تعلن فتحًا تدريجيًا للمطاعم والفنادق

قال رئيس وزراء بافاريا ماركوس زودر، إنه تقرر فتح المطاعم والفنادق تدريجياً بعد أسابيع من الحظر والقيود في خطوة لتخفيف الإجراءات الصارمة لمواجهة فيروس والقيود في خطوة لتخفيف الإجراءات الصارمة لمواجهة فيروس كورونا

وأضاف "زودر" سوف يتم فتح المطاعم والفنادق الخارجية فى ١٨ مايو والداخلية فى ٢٥ مايو ، على أن يتم فتحها كلياً فى ٣٠ مايو.



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