ماكرون يكشف موعد استئناف الدراسة

أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن رفع إجراءات العزل العام المنتظر تطبيقه يوم 11 مايو الجارى، ستتضمن عودة المدارس مرة أخرى، حيث قال فى تغريده عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، "ستكون العودة إلى المدرسة فى11 مايو تدريجية ومتضافرة وفى فصول أصغر من المعتاد.. هدفى أن يجد جميع الأطفال الذين يحتاجون إلى العودة للمدرسة، مدرسة مفتوحة فى الوقت المناسب".
ويأتي ذلك بعدما أشار ماكرون إلى أنرفع إجراءات العزل العام فى 11 مايو ما هو إلا خطوة أولى، وذلك فى وقت تتطلع فيه فرنسا للخروج من الأزمة التى نجمت عن تفشى فيروس كورونا، وقال ماكرون خلال خطاب بمناسبة عيد العمال "لن يكون 11 مايو هو الممر إلى الحياة الطبيعية... هناك عدة مراحل، و11 مايو واحد منها".
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