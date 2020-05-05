ماكرون يكشف موعد استئناف الدراسة

أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن رفع إجراءات العزل العام المنتظر تطبيقه يوم 11 مايو الجارى، ستتضمن عودة المدارس مرة أخرى، حيث قال فى تغريده عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، "ستكون العودة إلى المدرسة فى

11 مايو تدريجية ومتضافرة وفى فصول أصغر من المعتاد.. هدفى أن يجد جميع الأطفال الذين يحتاجون إلى العودة للمدرسة، مدرسة مفتوحة فى الوقت المناسب".

ويأتي ذلك بعدما أشار ماكرون إلى أن