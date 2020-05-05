السعودية تسجل أول انخفاض للإصابات اليومية بكورونا منذ نحو أسبوعين

سجلت السعودية، اليوم الثلاثاء، أول انخفاض لوتيرة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد على أساس يومي منذ نحو أسبوعين، حيث بلغ هذا العدد خلال الساعات الـ24 الماضية 1595 حالة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي، برصد1595 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 30251 شخصا، منهم 24% من السعوديين و76% من غير السعوديين.
ولفت العبد العالي إلى أن 14% من الحالات الجديدة سجلت لدى إناث و86% لدى ذكور.
ويمثل معدل اليوم أول انخفاض لوتيرة زيادة الإصابات المؤكدة بالفيروس في المملكة منذ يوم 22 أبريل، ويأتي بعد أن بلغ المؤشر في إحصائية 30 أبريل 1351، وفي 1 مايو 1344، وفي 2 مايو 1362، وفي 3 مايو 1552، وفي 4 مايو 1645، ما يمثل رقما قياسيا.
وذكر العبد العالي أن 24620 من الحالات المسجلة تعتبر نشطة ومنها 143 تعد حرجة.
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