الحوثيون يعلنون تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في صنعاء ووفاة المريض

أفادت جماعة الحوثيين، التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الثلاثاء، بتسجيل أول إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، معلنة وفاة المريض، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وقال وزير الصحة العامة للحوثيين، طه المتوكل: "نعلن اليوم عن اكتشاف أول حالة مؤكدة مصابة بوباء كورونا في العاصمة صنعاء لمهاجر صومالي".
وأضاف: "وصلنا بلاغ عن وجود الحالة في أحد الفنادق بأمانة
وسبق أن أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتي تحارب الحوثيين، عن رصد 21إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وسجلت 3 وفيات، في الأراضي الخاضعة لسيطرتها.
وذكرت اللجنة الوطنية اليمنية للتصدي لانتشار فيروس كورونا (تابعة للحكومة الشرعية)، الثلاثاء، أنها سجلت 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 8 حالات في العاصمة المؤقتة عدن.
وحذرت منظمة الصحة العالمية مرارا في وقت سابق من احتمال تدهور الأوضاع الوبائية في اليمن، حيث تم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا يوم 10 أبريل، نظرا لتداعيات الحرب المستمرة هناك منذ العام 2014.
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