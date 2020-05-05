هولندا: فض مظاهرة احتجاجية على إجراءات مكافحة كورونا في لاهاي

أصدر عمدة مدينة لاهاي الهولندية أمراً للشرطة بفض مظاهرة شارك فيها حوالي 200 شخص احتجاجًا على القيود المفروضة من السلطات بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقًا لموقع

روسيا اليوم.

وقالت الشرطة، في بيان، إنها "قامت باحتجاز متظاهرين يتجاهلون الأمر الذي أصدره العمدة". فيما أفادت وكالة ANP الإخبارية المحلية بأن

أجهزة الأمن احتجزت عشرات من المحتجين.

وكانت الحكومة الهولندية حظرت، أواسط شهر مارس، كل أنواع التجمعات، كما أنها ألزمت المواطنين بالحفاظ على مسافة بينهم لا تقل عن 1.5 متر في الأماكن العامة، ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.