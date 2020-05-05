إعادة 270 عراقيًا عالقين فى مصر والكويت

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن إعادة 270 عراقياً كانوا عالقين في مصر والكويت، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، إن "سفارة جمهورية العراق لدى الكويت، وبالتنسيق مع محافظة البصرة سيرت رحلة استثنائيّة عن طريقالبر لإعادة (73) مواطنا عراقيا".
وأضاف أن "سفارة جمهوريّة العراق لدى القاهرة تُطلق الرحلة الاستثنائيّة الـ(15) متوجّهة إلى بغداد، وعلى متنها (197) مسافرا، بالتعاون مع الخطوط الجوية العراقية".
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