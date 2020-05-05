المرصد:”محكمة دولية” لمحاسبة معتقلي داعش مقرها سوريا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 مايو 2020 03:28 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر وصفها بـ “الموثوقة”، بأن التحالف الدولي أوعز بإنشاء قاعة محكمة دولية في سوريا، لمحاكمة أفراد تنظيم داعش.

وأشار المرصد إلى أن عملية بناء قاعة المحكمة بدأت بالفعل في الحي الشرقي من مدينة القامشلي في ريف الحسكة، وبدعم من دول غربية ضمن التحالف الدولي ضد داعش.

ومن بين الدول الداعمة لهذه الخطوة، فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من عملية البناء في غضون شهرين إلى 3 أشهر.

جدير بالذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان، كان قد دعا من ألمانيا خلال شهر مارس من العام الفائت 2019، دولا أوربية لإنشاء محكمة دولية لمحاكمة معتقلي داعش لدى قوات سوريا الديمقراطية.

الحفرة السحيقة

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، أمس الاثنين، إن تنظيم داعش الإرهابي استخدم حفرة سحيقة عمقها 50 مترا في شمال شرق سوريا للتخلص من جثث الذين اختطفهم أو احتجزهم.

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وأضافت المنظمة أن باحثيها اطلعلوا على موقع الحفرة واستخدموا طائرة بدون طيار للوصول إلى أسفلها، مما أظهر الحاجة إلى أن تقوم السلطات بتأمين الموقع، واستخراج رفات الضحايا منه، للحفاظ على الأدلة من أجل الإجراءات الجنائية ضد القتلة.

وكان داعش سيطر على المنطقة المحيطة بـ”حفرة الهوتة” الواقعة على بعد 85 كيلومتر شمال مدينة الرقة، بين عامي 2013-2015.

وتضمن تحقيق هيومن رايتس ووتش بشأن الهوتة مقابلات مع سكان في المنطقة، ومراجعة لمقاطع فيديو سجّلها داعش، وتحليل لصور ملتقطة بالأقمار الصناعية، وتوجيه طائرة بدون طيار إلى الحفرة التي يبلغ عمقها 50 مترا.

وقالت سارة كيالي، باحثة في المنطة: “حفرة الهوتة، التي كانت ذات يوم موقعا طبيعيا جميلا، أصبحت مكانا للرعب. فَضْح ما حدث هناك، وفي المقابر الجماعية الأخرى في سوريا، أمر أساسي لتحديد ما حدث لآلاف الأشخاص الذين أعدمهم داعش ومحاسبة قتلتهم”.

وعٌثِر على أكثر من 20 مقبرة جماعية في أنحاء سوريا فيها آلاف الجثث في مناطق كان يسيطر عليها داعش في السابق.