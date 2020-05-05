كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 03:27 مساءً - انت الان تقراء خبر اليمن يسجل 9 إصابات جديدة ووفاة واحدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة اليمنية، اليوم الثلاثاء، 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 21 والوفيات إلى 3.

وكشفت آخر إحصائيات فيروس كورونا حول العالم، تسجيل مليوني و184 ألف و784 إصابة، بينما وصل عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم إلى 553.260 حالة، مقابل 146.899 حالة وفاة.

وكشفت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا: أن "اليمن سجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 12 شخصا.

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وكانت منظمة الصحة العالمية، قد حذرت من كارثة إنسانية محتملة في اليمن بسبب تفشي فيروس كورونا، لافتة إلى أنهمن المحتمل أن يؤثر على أكثر من نصف شعب اليمن.

وأكدت منظمة الصحة أنها طرحت العديد من السيناريوهات المسندة بالبيانات على السلطات المحلية، منذ الإعلان عن الجائحة، وأن هناك احتمالية لتأثير فيروس كورونا على 16 مليون رجل وامرأة وطفل، أي ما يزيد عن 50% من السكان.