كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 03:27 مساءً - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تقترب من 2 مليون إصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هناك ما لا يقل عن 1،180،634 حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وفقًا لحصيلة جامعة جونز هوبكنز. وقد توفي ما لا يقل عن 68،934 شخصًا هناك، بحسب ما اوردته شبكة "سي ان ان".

تشمل الأرقام حالات من جميع الولايات الخمسين، ومنطقة كولومبيا وغيرها من الولايات المتحدة. الأراضي، وكذلك الحالات التي أعيدت إلى الوطن.

يوم الاثنين، سجلت جامعة جونز هوبكنز أكثر من 22000 حالة جديدة في الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، افادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بأنه تم الإبلاغ عن 25502 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و1313 حالة وفاة في الولايات المتحدة يوم الأحد.

كما تم تسجيل ما لا يقل عن 1،158،041 حالة و67،682 حالة وفاة في الولايات المتحدة، وفقًا لإحصاءات الجامعة.

