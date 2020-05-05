فيروس كورونا.. 1015 وفاة بالولايات المتحدة في أقل حصيلة يومية منذ شهر

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1015 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في الـ24 الماضية، ما يمثل أدنى حصيلة وفيات يومية في البلاد منذ شهر.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء الفيروس إلى 69 ألفاً، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة أكثر من مليون و180 ألفاً، أي ما يزيد بخمسة أضعاف عدد الحالات في إسبانيا، التي تحتل المركز الثاني من حيث عدد الإصابات في العالم.

يذكر أن صحيفة نيويورك تايمز، كشفت توقع وثيقة حكومية زيادة كبيرة في عدد ضحايا الوباء بحلول يونيو المقبل، إذ تسجل البلاد يومياً نحو 200 ألف إصابة جديدة، بينما يزداد عدد الوفيات بنحو ثلاثة آلاف يومياً.