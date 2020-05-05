مجلس المستشارين يعتمد آلية التصويت الإلكتروني انطلاقا من الأسبوع المقبل

قرر مكتب مجلس المستشارين اتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل اعتماد آلية التصويت الإلكتروني بالجلسات العامة، مع تعميمها على اللجان الدائمة، انطلاقا من الأسبوع المقبل.

وجاء في بلاغ لمجلس المستشارين، صدر عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمكتب المجلس برئاسة رئيس المؤسسة التشريعية عبد الحكيم بن شماش، أمس الاثنين عبر آلية التواصل عن بعد، إنه “إعمالا لمقتضيات الفصل 60 من الدستور في فقرته الأولى، والتي تنص على أن حق تصويت الأعضاء حق شخصي لا يمكن تفويضه، والمادة 175 من النظام الداخلي للمجلس التي تنص على أن التصويت يكون علنيا برفع اليد أو بواسطة الجهاز الإلكتروني المعد لذلك، فقد قرر المكتب اتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل اعتماد آلية التصويت الإلكتروني بالجلسات العامة، مع تعميمها على اللجان الدائمة، انطلاقا من الأسبوع المقبل”.

وأضاف المصدر ذاته، أن رئيس المجلس وأعضاء المكتب أكدوا على أهمية توفير كافة الوسائل الفنية واللوجستيكية للاشتغال عن بعد، بما يضمن مشاركة كافة المستشارين في أشغال المجلس.

وعلى صعيد مساءلة الحكومة، وافق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية لليوم الثلاثاء، المخصصة لمساءلة قطاع الشغل والإدماج المهني.

كما شكل الاجتماع مناسبة للوقوف على ترتيبات الجلسة الشهرية التي سينظمها المجلس يوم الثلاثاء 19 ماي 2020 لتقديم الأجوبة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة حول “استراتيجية الحكومة لرفع الحجر الصحي”.