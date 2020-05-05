يوفنتوس يرفض ضم نجم برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن يوفنتوس الإيطالي رفض التعاقد مع نجم برشلونة الإسباني، إيفان راكيتيتش، خلال المفاوضات لإبرام صفقات تبادلية في الميركاتو الصيفي.
وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن يوفنتوس أخبر برشلونة، أنه غير مهتم بالتعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش، الذي وضعه البلوغرانا في سوق الانتقالات.
وأضاف "المسؤولون في يوفنتوس لا يضعون راكيتيتش ضمن خياراتهم في الصفقات التبادلية المحتملة مع برشلونة".
وفي نفس السياق، أكدت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أن يوفنتوس مُصر على التعاقد مع البرازيلي آرثر ميلو لاعب خط وسط البارسا، رغم رفضه الرحيل عن برشلونة.
ويسعى يوفنتوس لاستخدام لاعبه دي تشيليو في صفقة ضم آرثر.
يُذكر أن راكيتيتش لم يعد لاعبًا أساسيًا في صفوف البلوغرانا، وحصل على المزيد من الدقائق فقط بعد إصابة آرثر، وبات قريبا من الرحيل عن برشلونة.
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