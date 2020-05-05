600 أسير مقدسي بـ2020: نقل اللواء النتشة للمشفى بعد "تحقيق قاسٍ"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في مركز تحقيق "المسكوبية"، اليوم الثلاثاء، أمين عام المؤتمر الشعبي في القدس، المعتقل اللواء بلال النتشة، إلى مستشفى "شعاري تصيدك" جراء "التحقيق القاسي"، بحسب ما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

وأوضحت الهيئة، في بيان، ظهر اليوم الثلاثاء، تأكيد محاميها أن اللواء النتشة تعرض لتحقيق قاسٍ فور اعتقاله فجر اليوم من منزله في القدس، بعد حملة اعتقالات واسعة طالت 13 مواطنا، معظمهم قيادات ومسؤولين في مؤسسات رسمية فلسطينية، ونشطاء اجتماعيين وأسرى محررين.

وحمّلت الهيئة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة النتشة، وأن نقله بهذه السرعة إلى المستشفى بعد ساعات قليلة من اعتقاله يدلل على مدى وحشية هذا الاحتلال.

كما حملت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس في بيان، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات صحية قد تلحق بالأمين العام، مطالبة بضرورة الإفراج عنه فورا.

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على صلة، قال نادي الأسير، اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال، اعتقلت منذ مطلع العام الجاري 2020، أكثر من 600 مواطن مقدسي، خلال عمليات اعتقال يومية طالت خلالها كافة الفئات، ومنها الأطفال والفتية.

وأضاف نادي الأسير، في تقرير، أنه ورغم استمرار انتشار وباء فيروس كورونا، واصلت سلطات الاحتلال حملات الاعتقال، واستهداف المجتمع المقدسي بكافة أدوات التنكيل، لاسيما عمليات الاعتقال اليومية والمتكررة، وكان آخرها فجر اليوم، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات، طالت على الأقل 13 مواطنا، من بينهم النتشة، ومدير مكتبه معاذ الأشهب، إضافة إلى اللواء عماد عوض.

وطالت حملة الاعتقالات، الناشطة والكاتبة المقدسية رانيا حاتم، ومصطفى أبو زهرة، وجاد الغول، والصحافي تامر عبيدات، كما جرى اعتقال ستة مواطنين آخرين من بلدة العيساوية وهم: محمود رمضان عبيد، ومحمود محمد عبيد، وضياء أيمن عبيد، وأمير عواد، ويوسف علي الكسواني، وعبود درباس.

وأشار نادي الأسير إلى أنه وخلال هذا العام واصل الاحتلال تنفيذ عمليات الاعتقال المتكررة لمحافظ القدس، عدنان غيث، ووزير شؤون القدس، فادي الهدمي، وكان آخرها في بداية شهر نيسان/ أبريل الماضي، لافتا إلى أن عمليات الاعتقال في القدس هي الأعلى مقارنة مع المحافظات الأخرى، والتي تركزت منذ منتصف العام المنصرم في بلدة العيساوية.