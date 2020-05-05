شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الإعلان عن أول إصابة بفيروس كورونا في صنعاء والان مع التفاصيل

الثلاثاء 5 مايو 2020 أعلن وزير الصحة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها عن أول إصابة بفيروس كورونا في صنعاء.

Advertisements وقال طه المتوكل، خلال مؤتمر صحفي، إن الحالة المصابة لمهاجر صومالي. تفاصيل أوفى لاحقا

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