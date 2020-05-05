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شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تسجل 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 5 مايو 2020
أعلنت البحرين، الثلاثاء، عن تسجيل 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).
وكشفت وزارة الصحة البحرينية عن شفاء 18 حالة إضافية من المصابين بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في مملكة البحرين 1762 حالة.
وأوضحت الوزارة البحرينية، عبر حسابها على موقع «تويتر»، أن من بين المصابين الجدد 127حالة لعمالة وافدة، و18حالة لمخالطين لحالات قائمة، وحالة واحدة قادمة من الخارج ضمن خطة إجلاء البحرينيين.
وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في البحرين إلى 1909 حالات، بينها حالة واحدة تحت العناية، و1908 مستقرة.
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