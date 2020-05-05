المرصد السوري: تركيا أرسلت نحو 11 ألفا من المرتزقة لليبيا

الثلاثاء 5 مايو 2020

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إن تركيا أرسلت نحو 11 ألفاً من المرتزقة إلى لبيبا بينهم 261 قتلوا في المعارك.



وبحسب إحصائيات المرصد السوري فإن أعداد المرتزقة 7850 بينهم مجموعة غير سورية، في حين أن عدد المسلحين الذين دربتهم تركيا في معسكرات تابعة لها 3 آلاف.

وتجرى حالياً استعدادات لنقل مئات المسلحين من سوريا إلى تركيا بتعليمات من استخبارات الرئيس رجب طيب أردوغان.

Advertisements

وتضغط الاستخبارات التركية على بعض الفصائل الإرهابية لإرسال دفعات جديدة من مسلحيها إلا ليبيا، ملوحة بإيقاف الدعم عنها.

وفي توثيق جديد لخسائر المرتزقة السوريين خلال العمليات العسكرية في ليبيا، وصلت 12 جثة على الأقل إلى مناطق سيطرة الأتراك بريف حلب الشمالي.

ووفقاً للمرصد السوري فإن القتلى سقطوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب العاصمة الليبية، ومحوري الرملة قرب مطار طرابلس ومشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومواقع أخرى.