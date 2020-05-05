معلمون في إب يناشدون "اليونيسيف" إيجاد حلول لصرف الحوافز المالية

الثلاثاء 5 مايو 2020

ناشد معلمون في عدة مديريات بمحافظة إب "اليونيسيف" والجهات المختصة في التربية ايجاد حلول لصرف الحوافز المالية.



Advertisements

وأوضح عدد من المعلمين أنهم فقدوا قسائم صرف التحقق، فيما بعضهم تعرضت قسائمهم للتلف، خصوصا وأنهم قد استلموها قبل أسابيع ، ولهذا السبب العارض تم حرمانهم من استلام مستحقاتهم رغم امتلاكهم للبطائق الشخصية وإثبات الهوية.

وقد سبق وأن تم التحقق منهم، ميدانيا عبر لجان المنظمة، وبياناتهم سليمة وموجودة في كمبيوتر بنك الكريمي وكمبيوتر منظمة اليونيسيف حد قولهم.