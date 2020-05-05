وباء غريب يحصد أرواح 20 شخصا في عدن خلال ٢٤ ساعة

الثلاثاء 5 مايو 2020

قالت مصادر طبية ومحلية في مدينة عدن إن عدد الوفيات بالوباء الذي لم تحدد السلطات الصحية في المدينة نوعه حتى الآن، بلغ أكثر من 20 حالة وفاة خلال 24 ساعة بالتزامن مع عشرات الإصابات بالوباء الذي تفشى على نطاق واسع.



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وقالت مصادر متعددة إن أكثر من 20 شخصًا توفوا منذ صباح الأحد حتى الساعات الأولى من فجر الاثنين في مستشفيات البريهي وصابر والجمهورية والمصافي والصداقة، كما توفي آخرون في عدد من المستوصفات والعيادات في المنصورة والشيخ عثمان.

وقال سكان إن بعض الحالات المصابة توفت في منازلها بعد أن أسعفت إلى مستشفيات أغلقت أبوابها، بينما غادرت حالات أخرى بعض المستشفيات نتيجة غياب أجهزة الفحص.