شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة إحتجاجية في إب اليمنية للمطالبة بمحاسبة قتلة طبيب والان مع التفاصيل

الثلاثاء 5 مايو 2020 نفذ مواطنون، وقفة إحتجاجية أمام بوابة السلطة المحلية بمحافظة إب "وسط اليمن" للمطالبة بالقبض على قتلة طبيب.

ورفع المحتجون لافتات عدة تطالب القبض على قتلة الدكتور الصيدلاني "محمد صالح الواصلي" والذي قتل برصاص المليشيا الحوثية. Advertisements وقتل الدكتور الواصلي قبل أيام في نقطة "قرين الفهد" بالقرب من منطقة الفاخر بين محافظتي إب والضالع. وتمارس مليشيا الحوثي انتهاكات واسعة للمواطنين والتي من بينها جرائم قتل في حواجز تفتيش بعدد من مديريات المحافظة إب

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