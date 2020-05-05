إغلاق محلات تجارية في إب احتجاجا على جبايات حوثية

الثلاثاء 5 مايو 2020

أغلقت محلات تجارية بمحافظة إب وسط اليمن، احتجاجا على جبايات واتاوات حوثية باهضة تفرضها المليشيا الانقلابية.



وقالت مصادر محلية إن عددا من المحلات التجارية بمدينة إب أغلقت أبوابها احتجاحا على عمليات الابتزاز اليومية والنهب المستمر من قبل مليشيا الحوثي الإنقلابية، حيث زادت ذروتها مع شهر رمضان المبارك.

وأضافت المصادر أن مليشيا الحوثي تفرض جبايات كبيرة جدا تحت مسمى "الزكاة" في الوقت الذي تمنع التجار من صرفها للفقراء و المعوزين والمحتاجين من أبناء المحافظة.

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وتحدث تجار عن مبالغ خيالية تطالب بها مليشيا الحوثي وصلت إلى مقاسمتهم تجارتهم وأموالهم وتحت مسميات لها أول وليس لها آخر حد قولهم.

وبحسب المصادر فإن المليشيات عينت القيادي الحوثي ماجد التينه والقادم من محافظة ذمار وعليه سوابق جنائية، عينته مديرا عاما للواجبات الزكوية، ويقوم بتصرفات وممارسات سيئة في تحصيل تلك الجبايات.

وعمت حالة سخط وتذمر واسع في أوساط تجار محافظة إب وبين المواطنين، بسبب التعسفات التي يقوم بها القيادي الحوثي المدعو "ماجد التينه".

ويمارس القيادي الحوثي "التينه" ضغوط وتهديدات بالخطف وزيادة المبالغ المفروضة على التجار، في الوقت الذي خطفت مليشيا الحوثي يوم أمس الأول التاجر "محمد علي الصباحي" في محاولة منها للضغط عليه وعلى تجار إب لدفع جبايات مالية كبيرة لتفرج عنه بعد ضغوط التجار والناشطين وتهديدات بالإضراب لجميع تجار المحافظة