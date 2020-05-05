"الخليج": يوم الخميس 14 مايو يتوجه الملايين بالتضرع لله للنجاة من وباء كورونا

الثلاثاء 5 مايو 2020

أكدت صحيفة إماراتية، أن النداء العالمي الذي أطلقته اللجنة العليا للأخوة الإنسانية بأن يكون يوم 14 مايو يوماً عالمياً للصلاة والدعاء من أجل الإنسانية لرفع بلاء «كورونا»، سيكون موعداً غير مسبوق تمحى فيه الفوارق بين الأجناس والألوان والمعتقدات والمراتب.



وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الثلاثاء وكانت الإمارات في مقدمة المستجيبين للدعوة المباركة بترحيب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالنداء، مؤكداً حاجة الإنسانية إلى توفيق الله ورحمته ليزيل هذا الوباء.

وقالت إن الإمارات، التي كانت مهد توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية بين شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب والبابا فرانسيس بابا الكنسية الكاثوليكية، تضم صوتها وجهدها ودعاءها إلى المجموعة البشرية في مواجهة هذه المحنة، ومن أجل أن تعبر الإنسانية جمعاء هذه الأزمة بسلام وتستعيد حياتها في كنف التكاتف والاتحاد، مع الإيمان بأن تغيرات كثيرة ستشمل مختلف مناحي الحياة وأهمها التصورات والقيم وحدود القوة والعلم.

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وأوضحت أنه مثلما أوحى النداء العالمي، فإن الغاية السامية من صلاة المؤمنين من الطوائف الدينية كافة ودعائهم أن يصبح العالم، بعد انقضاء هذه الجائحة، أكثر إنسانية وأخوة من أي وقت مضى، وحتى يكون القادم أفضل، يجب على هذا العالم أن يتغير وعلى الإنسان أن يعيد اكتشاف نفسه وأبعادها ومراجعة أسباب ضعفه أمام فيروس ظهر فجأة وأصبح فتاكاً في أسابيع قليلة وأصاب كل الأنشطة بالشلل وطرح من الأسئلة المحيرة أكثر بكثير مما يعرف عنه الناس في مختلف البلدان والمستويات الحضارية من معلومات وحقائق.

وأضافت أنه أمام هذا السر الغامض والاعتراف بالعجز يلجأ المخلوق إلى خالقه طلباً للعون والرحمة، وهو ما سيكون يوم الخميس 14 من هذا الشهر عندما يتوجه الملايين بالتضرع بقلوب صافية صابرة وخاشعة إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء بألسنة مختلفة للنجاة من هذا البلاء، فإن الله، الأعلم بعباده وأرحم الراحمين، سيجيب الدعاء الخالص وسيشمل بتوفيقه من تكون على أيديهم نهاية هذا الجائحة، وسيلهم العلماء والأطباء والباحثين في المختبرات والمستشفيات سبل التوصل سريعاً إلى علاج فعال يقاوم الفيروس الخبيث ويهدئ من روع المصابين ويعيد الأمن والاستقرار والصحة والنماء للجميع.

وقالت الخليج في ختام افتتاحيتها إنه من يطلب الإجابة من الله تعالى عليه أن يستجيب للنداء العالمي للصلاة ويقف مع الإنسانية بالدعاء والصلاة والصيام في لحظة للتأمل والأمل والإيمان، ربما لم تحصل في السابق، وقد تتكرر إذا تعززت في المستقبل، بعد هذه الجائحة، ثقافة الأخوة الإنسانية وغلبت قيم التضامن والتكافل والسلام على نزعات الأنانية والغرور والتعالي الزائف.. إنه موعد تاريخي، وعلى كل من يؤمن بالإنسان ألا يتخلف عن ذلك اليوم الموعود