المغرب يسجل 100 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 5 مايو 2020

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي في المملكة إلى 180 حالة، مشيرة إلى تسجيل 146 حالة شفاء جديدة.



وقالت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، إنه تم تسجيل 100 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 5153 حالة.

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ولفتت إلى شفاء 146 إصابة ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 1799 حالة، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 42684 حالة.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.