صحيفة: دعوة إماراتية بأن يكون 14 مايو يوماً عالمياً للصلاة بأن يرفع الله جائحة كورونا

الثلاثاء 5 مايو 2020

كتبت صحيفة خليجية، إنه في 14 مايو، تلتقي دعوات المؤمنين في العالم، متحدين من أجل السلام والتضامن والإنسانية، متضرعين إلى الله بأن يرفع هذه الجائحة عن المجتمعات، ويعيد إليها الأمن والاستقرار، استجابة لدعوة أطلقتها «اللجنة العليا للأخوّة الإنسانية» بأن يكون هذا التاريخ يوماً عالمياً للصلاة، وسط ترحيب عالمي من الشخصيات الدينية والسياسية والمجتمعية.



وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الثلاثاء أن دعوات الملايين تتوحد في هذا اليوم، لتشكل لحظة تضامن إنساني، كما وصفها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ذلك أن مثل هذه التحديات تؤثر على البشرية جمعاء، ولا تفرق بين إنسان وآخر، ولا تنظر في الاختلافات، بل إنها تنبه مجدداً لأهمية الوحدة والالتقاء على هدف واحد يتمثل في وقف أي معاناة بشرية آنية أو مستقبلية.

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ولفتت إلى أن هذه الأزمة، تتطلب أكثر من أي وقت مضى، التعاون لتجاوزها، على مستوى الأفراد والشعوب والدول، وأن يجتمع العالم على كلمة سواء خلال الأيام المقبلة لدفع وتيرة التنمية، وإعادة النشاط الاقتصادي، ودعم المجتمعات الأقل حظاً بأي من المساهمات التي تمكن من تخفيف آثار الجائحة على حياة الإنسان.

وقالت في ختام افتتاحيتها إنه من أرض الإمارات، تنطلق دائماً مثل هذه الدعوات الإنسانية باعتبارها ترجمة حقيقية لنهج تاريخي قائم على الخير والمحبة والتعاون، تتعدد أوجهه ومهامه، بالوقوف مع جميع الأشقاء والأصدقاء في هذه المحنة بالإمكانات والطاقات كافة، وتعزيز التقارب وتعظيم التفاهم، ورفع مستويات التنسيق لكل ما يخدم البشرية، وينشر السلام والتنمية