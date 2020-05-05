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شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تسجل 951 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 5 مايو 2020
أعلنت وزارة الصحة القطرية، الثلاثاء، عن تسجيل 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 17142 حالة.
وتعود أغلب الحالات الجديدة لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا أصيبوا بالفيروس نتيجة مخالطتهم لأفراد مصابة سابقا. وتعود باقي حالات الإصابة الأخرى لمواطنين ومقيمين ممن خالطوا مصابين بالفيروس من أفراد أسرهم.
وتم إدخال الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس للعزل الصحي، حيث يتلقون العناية الصحية، بحسب وزارة الصحة العامة في قطر.
وقالت الوزارة إن الفترة الحالية ستشهد تذبذبا في أعداد حالات الإصابة بالفيروس بين ارتفاع وانخفاض لعدة أسباب، بينها أن تفشي الفيروس يعتبر في مرحلة الذروة.
وطالبت الجميع بالتزام الإجراءات والتدابير الوقائية للحماية من العدوى وضرورة البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة والمحافظة على البعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين.
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