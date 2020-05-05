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شكرا لقرائتكم خبر عن فلكي سعودي يكشف حقيقة "قطار الأقمار" الذي ظهر بسماء بلاده والان مع التفاصيل
الثلاثاء 5 مايو 2020
كشف الفلكي السعودي ملهم هندي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء أن عددا من سكان السعودية ومصر والأردن شاهدوا خلال الأيام الماضية عددا من الأجرام المضيئة، التي ظهرت تتحرك متراصة خلف بعضها كقطار من النجوم، وسببت بعض الإرباك والتساؤل لدى الكثيرين.
وقال إن الحقيقة، أن هذه الأجسام عبارة عن أقمار صناعية لمشروع ستارلينك التابع لشركة سبيس اكس، فالمشروع الذي بدأ من العام الماضي بنشر الأقمار الصناعية الصغيرة، بغرض تغطية الأرض بخدمات النطاق والإنترنت الفضائي بأسعار زهيدة، وقد تم إطلاق ٧ دفعات منها كل دفعة تحمل ٦٠ قمرا صناعيا، ليتم وضعهم في المدار والخطة مستمرة حتى ١٠ سنوات قادمة، لنشر ١٢ ألف قمر صناعي.
وأضاف أنه عند إطلاق هذه الأقمار تكون في أول أسبوع في مدار منخفض عن الأرض، وتكون متقاربة، لذلك بعد إطلاقها يمكن رؤيتها إذا صادف مرورها بعد غروب الشمس أو قبل شروق الشمس بحدود ساعتين.
وقد قامت شركة اسبيس اكس في يوم ٢٢ إبريل بإطلاق الدفعة السابعة، لذلك كانت في نطاق إمكانية الرؤية خلال الأسبوع الماضي، وستبدأ تدريجي بوضعها في مدارها النهائي، وحينها لن ترى مجددًا، وسيتكرر هذا المنظر مع كل إطلاق جديد لهذه الأقمار.
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