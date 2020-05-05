شكرا لقرائتكم خبر عن 526 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 526 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 5804 حالات.

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