شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تتصدر أوروبا في معدل وفيات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أفادت بيانات لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني، نشرها اليوم على موقعه الإلكتروني، أن ما يزيد على 32 ألف شخصاً توفوا في بريطانيا بسبب فيروس كورونا ،وبذلك سجلت بريطانيا سجلت أعلى حصيلة رسمية للوفيات بسبب عدوى ذلك الفيروس في أوروبا حتى الآن ومن ثم تجاوزت، في ذلك، إيطاليا التي كانت هي الدولة الأكثر تضرراً في أوروبا من تلك العدوى.

وجاء في تلك البيانات أن 29648 من حالات الوفاة المعنية حدثت في إنجلترا وويلز حتى يوم 24 أبريل الماضي وأنه أشير في شهادات الوفاة إلى مرض كوفيد-19 وأنه مع إضافة عدد الوفيات في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية بلغت الحصيلة الرسمية البريطانية لتلك الوفيات، حتى الآن، 32313 حالة وفاة.