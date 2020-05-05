اخبار العالم

بريطانيا تتصدر أوروبا في معدل وفيات كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تتصدر أوروبا في معدل وفيات والان نبدء بالتفاصيل

أفادت بيانات لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني، نشرها اليوم على موقعه الإلكتروني، أن ما يزيد على 32 ألف شخصاً توفوا في بريطانيا بسبب فيروس كورونا ،وبذلك سجلت بريطانيا سجلت أعلى حصيلة رسمية للوفيات بسبب عدوى ذلك الفيروس في أوروبا حتى الآن ومن ثم تجاوزت، في ذلك، إيطاليا التي كانت هي الدولة الأكثر تضرراً في أوروبا من تلك العدوى.

وجاء في تلك البيانات أن 29648 من حالات الوفاة المعنية حدثت في إنجلترا وويلز حتى يوم 24 أبريل الماضي وأنه أشير في شهادات الوفاة إلى مرض كوفيد-19 وأنه مع إضافة عدد الوفيات في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية بلغت الحصيلة الرسمية البريطانية لتلك الوفيات، حتى الآن، 32313 حالة وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تتصدر أوروبا في معدل وفيات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا