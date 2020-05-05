شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تسجّل 100 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت المغرب 100 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5153، فيما ارتفع عدد المتوفين إلى 180 بعد الإعلان عن حالة وفاة واحدة إضافية.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1799 بعد تعافي 146 شخصًا، فيما اُستبعدت 42684 حالة بعد الكشف المخبري.