شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في باكستان لمواجهة الموجة الحارة والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤولون اليوم الثلاثاء إن السلطات الباكستانية وضعت خدمات الطوارئ في حالة تأهب، وذلك لمواجهة موجة حارة ستضرب أكثر المدن الباكتسانية اكتظاظا بالسكان. وحذرت هيئة الارصاد من أنه من المتوقع أن تتراوح درجة الحرارة ما بين 40 إلى 42 درجة مئوية في مدينة كراتشي، التي تضم 20 مليون نسمة.

وفرضت هيئة الارصاد في كراتشي حالة الطوارئ لكي تستطيع المستشفيات التعامل مع الموجة الحارة، التي سوف تستمر حتى يوم الجمعة المقبلة. مع ذلك، قال المتحدث باسم هيئة الارصاد إنه على الرغم من ارتفاع درجة الحرارة، من المتوقع أن تكون الموجة الحارة متوسطة. ويشار إلى أن معظم المحال مغلقة بالفعل بسبب إجراءات الاغلاق لمواجهة فيروس كورونا، ولكن السلطات طالبت المواطنين بتجنب الخروج خاصة خلال أوقات النهار.