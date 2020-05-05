مصرف الرشيد يعلن عن تطوير آلية منح السلف

اعلن مصرف الرشيد، الثلاثاء، عن تطوير آلية لمنح السلف تختصر الاجراءات والوقت، مؤكداً استمراره بمنح السلف لموظفي الدولة.

وقال المصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مصرف الرشيد مستمر في منح السلف الشخصية لموظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف ( بدون كفيل) التي تم ترويجها في وقت سابق".

وأضاف البيان أن "المصرف اصدر تعليمات ادارية لخفض معدل الفائدة لسلف نخيل ماستر كارد من ٨% الى ٥% مع فترة امهال ثلاثة اشهر للقسط الشهري باستثناء الفائدة اعتبارا من ١٥/٤/٢٠٢٠"، مشيراً الى أن المصرف "باشر بتطوير الية منح السلف واعتماد نظام الكتروني متطور يختصر الاجراءات والوقت".