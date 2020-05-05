لأقل من 90 دقيقة.. مقترح بتقصير وقت المباريات لاستئناف 'البريميرليغ'

وأشار رئيس الرابطة، غوردون تايلور، إلى أن عدة اقتراحات تم تقديمها من بينها إمكانية الحصول على المزيد من التبديلات، وتقصير وقت المباراة الواحدة لمدة تقل عن 45 دقيقة في كل شوط.

ويتعين الحصول على مصادقة المجلس الدولي لكرة القدم "إيفاب" الذي يشرع قوانين اللعبة، على هذا الاقتراح من أجل اعتماده في مختلف البطولات المحلية الوطنية.



وكشف رئيس رابطة اللاعبين المحترفين في الدوري الإنجليزي لكرة القدم أن يوم الجمعة المقبل سيكون موعد الاتفاق على وثيقة استئناف مباريات "البريميرليغ" بشكل كامل من قبل الأندية، مؤكدا أن المباريات لن تعود حاليا حتى منتصف شهر يونيو المقبل.