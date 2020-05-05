2020-05-05 | 14:36
609 مشاهدة
طرحت رابطة اللاعبين المحترفين في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عدة حلول لاستئناف الموسم الكروي الذي توقف بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا الجديد، ومن بينها خطة تقضي بتقصير وقت المباريات لأقل من 90 دقيقة.
وأشار رئيس الرابطة، غوردون تايلور، إلى أن عدة اقتراحات تم تقديمها من بينها إمكانية الحصول على المزيد من التبديلات، وتقصير وقت المباراة الواحدة لمدة تقل عن 45 دقيقة في كل شوط.
ويتعين الحصول على مصادقة المجلس الدولي لكرة القدم "إيفاب" الذي يشرع قوانين اللعبة، على هذا الاقتراح من أجل اعتماده في مختلف البطولات المحلية الوطنية.
وكشف رئيس رابطة اللاعبين المحترفين في الدوري الإنجليزي لكرة القدم أن يوم الجمعة المقبل سيكون موعد الاتفاق على وثيقة استئناف مباريات "البريميرليغ" بشكل كامل من قبل الأندية، مؤكدا أن المباريات لن تعود حاليا حتى منتصف شهر يونيو المقبل.
ويتعين الحصول على مصادقة المجلس الدولي لكرة القدم "إيفاب" الذي يشرع قوانين اللعبة، على هذا الاقتراح من أجل اعتماده في مختلف البطولات المحلية الوطنية.
وكشف رئيس رابطة اللاعبين المحترفين في الدوري الإنجليزي لكرة القدم أن يوم الجمعة المقبل سيكون موعد الاتفاق على وثيقة استئناف مباريات "البريميرليغ" بشكل كامل من قبل الأندية، مؤكدا أن المباريات لن تعود حاليا حتى منتصف شهر يونيو المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر لأقل من 90 دقيقة.. مقترح بتقصير وقت المباريات لاستئناف 'البريميرليغ' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.