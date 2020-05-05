نائب: نظام الفردي والزوجي سيزيد فرص الإصابة بكورونا بين المواطنين

وقال البديري في حديث لـ الخليج 365، إن "قرار خلية الازمة باعتماد نظام الفردي والزوجي للعجلات هو قرار غريب ودليل واضح على حالة التخبط والاجتهادات البعيدة كل البعد عن المنطق، على اعتبار ان العجلات لا تنقل وباء كورونا وهي مغلقة على سائقيها ومن يجلس معهم بالعجلة".وأضاف أن "بقاء انسيابية حركة المواطنين والموظفين والعاملين مع تقليل عدد العجلات الى النصف في نظام الفردي والزوجي معناه إجبار من لديهم عجلات بغير ايام شمولهم بالذهاب مع اخرين بعجلاتهم او ركوب عجلات الاجرة او النقل العام وهذا معناه زيادة التجمعات بعكس ما دعت له خلية الازمة سابقاً".

وأوضح البديري، أن "زيادة التجمعات معناه زيادة فرص انتقال العدوى بين المواطنين" ، داعياً خلية الازمة الى "إلغاء القرار فوراً والبحث عن اجتهادات اكثر عقلانية ولا تؤدي الى كوارث صحية سيكون المسؤول عنها خلية الازمة ومن اصدر هكذا قرارات غير مدروسة".

