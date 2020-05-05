نائب: نظام الفردي والزوجي سيزيد فرص الإصابة بكورونا بين المواطنين

اعتبر النائب علي البديري، الثلاثاء، قرار خلية الازمة باعتماد نظام الفردي والزوجي في حركة العجلات بأنه سيزيد فرص الاصابة وانتقال عدوى وباء كورونا بين المواطنين بدل تقليله.
وأضاف أن "بقاء انسيابية حركة المواطنين والموظفين والعاملين مع تقليل عدد العجلات الى النصف في نظام الفردي والزوجي معناه إجبار من لديهم عجلات بغير ايام شمولهم بالذهاب مع اخرين بعجلاتهم او ركوب عجلات الاجرة او النقل العام وهذا معناه زيادة التجمعات بعكس ما دعت له خلية الازمة سابقاً".
وأوضح البديري، أن "زيادة التجمعات معناه زيادة فرص انتقال العدوى بين المواطنين" ، داعياً خلية الازمة الى "إلغاء القرار فوراً والبحث عن اجتهادات اكثر عقلانية ولا تؤدي الى كوارث صحية سيكون المسؤول عنها خلية الازمة ومن اصدر هكذا قرارات غير مدروسة".
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