بالفيديو.. ميمي اول محترف عراقي يعود للتدريبات الجماعية بعد جائحة كورونا

وعادت اغلب الأندية البرتغالية الى التدريبات باتداءً من يوم أمس الاثنين، بعدما حصلت على الضوء الأخضر من الحكومة.

ونشر النادي البرتغالي مقطع فيديو للاعب اثناء التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء، بذلك يكون اول محترف عراقي يعود للتدريبات الجماعية.