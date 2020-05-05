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لاعب يعود للحياة بعد وفاته بأربع سنوات

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2020-05-05 | 13:59

لاعب يعود للحياة بعد وفاته بأربع سنوات

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استفاق نادي شالكه الألماني لكرة القدم على خبر العثور على مدافعه السابق هيانيك كامبا على قيد الحياة في منطقة الرور، وذلك بعد أكثر من أربعة أعوام على إعلان وفاته بحادث سير في بلاده جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن "كامبا، البالغ من العمر حاليا 33 عاماً، يعمل كفني في معمل للطاقة، ليعود بذلك حياً يُرزَق بعد أن كان ميتاً على الورق منذ التاسع من يناير 2016 في حادث سير مزعوم".

وأشارت الصحيفة الى أن "الظهير الأيمن السابق الذي لعب الى جانب حارس ألمانيا وبايرن ميونيخ حالياً مانويل نوير حين كان الأخير في صفوف شالكه، زعم بأنه لجأ في 2018 إلى السفارة الألمانية في كينشاسا للإبلاغ عن تلفيق خبر وفاته".

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ونقلت "بيلد" عن المدعية العامة أنيت ميلك قولها "كامبا يزعم بأن أصدقاءه تخلوا عنه في الكونغو في يناير 2016 وتركوه من دون وثائق، مال وخليوي".

وبعد اختفائه، تم الإعلان عن وفاة كامبا في 2016 واستفادت زوجته السابقة من بوليصة التأمين على حياته ونالت مبلغاً من ستة أرقام.

وقالت ميلك إن كامبا سيُعتبر الآن "شاهداً" في المحاكمة ضد زوجته السابقة التي يتم التحقيق معها بتهمة الاحتيال".

ولم يتضح حتى الآن ما إذا تم تزوير الوثائق الكونغولية الضرورية لوفاة كامبا.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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