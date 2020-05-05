لاعب يعود للحياة بعد وفاته بأربع سنوات

2020-05-05 | 13:59
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استفاق نادي شالكه الألماني لكرة القدم على خبر العثور على مدافعه السابق هيانيك كامبا على قيد الحياة في منطقة الرور، وذلك بعد أكثر من أربعة أعوام على إعلان وفاته بحادث سير في بلاده جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأشارت الصحيفة الى أن "الظهير الأيمن السابق الذي لعب الى جانب حارس ألمانيا وبايرن ميونيخ حالياً مانويل نوير حين كان الأخير في صفوف شالكه، زعم بأنه لجأ في 2018 إلى السفارة الألمانية في كينشاسا للإبلاغ عن تلفيق خبر وفاته".
ونقلت "بيلد" عن المدعية العامة أنيت ميلك قولها "كامبا يزعم بأن أصدقاءه تخلوا عنه في الكونغو في يناير 2016 وتركوه من دون وثائق، مال وخليوي".
وبعد اختفائه، تم الإعلان عن وفاة كامبا في 2016 واستفادت زوجته السابقة من بوليصة التأمين على حياته ونالت مبلغاً من ستة أرقام.
وقالت ميلك إن كامبا سيُعتبر الآن "شاهداً" في المحاكمة ضد زوجته السابقة التي يتم التحقيق معها بتهمة الاحتيال".
ولم يتضح حتى الآن ما إذا تم تزوير الوثائق الكونغولية الضرورية لوفاة كامبا.
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