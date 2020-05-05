الإمارات تدعو "عدم الانحياز" لعمل جماعي في مواجهة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت الإمارات إلى تعاون دولي مكثف لاحتواء وباء كورونا من خلال تبادل المعلومات والمعرفة العلمية، مشيرة إلى أن القضاء على الفيروس يتطلب إرادة قوية وعملا جماعيا ووعيا بمتطلبات المرحلة.



جاء ذلك خلال كلمة الإمارات في القمة الافتراضية لحركة عدم الانحياز التي عقدت أمس، للتنسيق حيال أنجع سبل مواجهة وباء "كورونا" المستجد وتحقيق الاستجابة الفاعلة في مواجهة هذا التحدي العالمي.

وشهدت القمة، التي عقدت عبر تقنية الفيديو "عن بعد" تحت شعار "متحدون في مواجهة وباء كورونا - كوفيد 19"، وبدعوة من الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان رئيس الدورة الحالية لحركة عدم الانحياز، مشاركة عدد من رؤساء الدول وممثلين عن أكثر من 30 دولة.

وممثلا عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، عرض عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، التدابير والإجراءات التي اتخذتها الإمارات في مواجهة هذه الجائحة العالمية.

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وأكد أن التضامن العملي مع الشعوب والحكومات الصديقة دون تمييز بين الموقف الإنساني والموقف السياسي، كان إحدى الركائز الحضارية والأخلاقية لجهود الإمارات، وعماد المبادرات الإنسانية التي نفذتها الدولة منذ بداية هذه الجائحة.

وأشار إلى مد الإمارات يد العون والمساعدة إلى نحو 43 دولة وإرسالها أكثر من 472 طنا من المساعدات الطبية، لافتا إلى الجهد الذي بذلته بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وشركائها للاستجابة السريعة بنقل أكثر من 80% من مساعداتها الطبية والصحية إلى أكثر من 98 دولة حول العالم.

وشدد العويس على أن الإمارات تدعو عبر هذا المنبر إلى تعاون دولي مكثف لاحتواء الوباء وإلحاق الهزيمة به من خلال تبادل المعلومات والمعرفة العلمية وأفضل الممارسات وتطبيق المبادئ التوجيهية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية انطلاقا من روح التضامن والالتزام الأخلاقي والإنساني المتأصلين في حركتنا لتوفير احتياجات شعوبنا.

ولفت إلى تأييد الإمارات ودعمها لجهود رئيس القمة الـ18 لمنظمة عدم الانحياز في توجيه وتنسيق جهود الدول الأعضاء في هذا المضمار.