أحرام على الليبيين طرابلس حلال للمرتزقة من كل جنس؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كل دار أحق بالأهل إلا في خبيث من المذاهب رجس.. وكأن أمير الشعراء أحمد شوقي يعيش معنا ويرثي بحرقة ما آل إليه الحال في الشأن الليبي.
ولولا حفنة من الوطنيين حملوا أرواحهم على أكفهم في سبيل استعادة كرامة التراب الليبي كاملا، لظلت طرابلس لقمة سائغة في أفواه الطامعين، لكنها اليوم أصبحت غصة تقض مضاجعهم.
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طرابلس.. تلك البقعة المختطفة من قلب الليبيين تئن من جرم المرتزقة والمليشيات من كل لون ومن كل حدب وصوب.
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حزينة هي شوارع العاصمة الليبية، لا يسمع فيها غير صوت السلاح ولا يرى فيها غير بطش الاحتلال، ويبقى تساؤل شوقي قائما: أحرام طرابلس على الليبيين وحلال للمرتزقة من كل جنس؟
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