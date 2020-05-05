واشنطن تدعم التحقيق في جرائم إيران الوحشية بحق مهاجرين أفغان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصفت وزارة الخارجية الأمريكية معاملة النظام الإيراني للمهاجرين الأفغان واستغلالهم بالوحشية، وذلك على خلفية مقتل العشرات منهم غرقا في نهر حدودي لدى محاولتهم العبور إلى الأراضي الإيرانية.

وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب ووسط آسيا أليس ويلز في تغريدة عبر موقع "تويتر"، الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة تدعم التحقيقات الكاملة في هذا الصدد، ومحاسبة الذين تثبت إدانتهم بارتكاب مثل هذه الانتهاكات".

وتشير وسائل إعلام أفغانية محلية إلى أن عناصر من حرس الحدود الإيراني احتجزت أكثر من 56 عاملا لدى محاولتهم العبور بشكل غير قانوني لداخل أراضي إيران من منطقة دهنة ذوالفقار الحدودية، مساء الجمعة الماضي.

وأوضح شهود عيان أن عناصر حرس الحدود الإيراني أجبروا عشرات المهاجرين الأفغان على القفز في مياه نهر هريرود الرابط بين إيران وأفغانستان وتركمنستان، ما أسفر عن غرق 23 شخصا على الأقل بينهم مراهقون.

وعلى صعيد متصل، احتج مئات من سكان ولاية هرات الأفغانية أمام مقر القنصلية الإيرانية اعتراضا على سوء معاملة المهاجرين الأفغان ومقتل عدد منهم على حدود إيران.

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وأثارت حادثة غرق عشرات المهاجرين ردود أفعال غاضبة ضد النظام الإيراني داخل أفغانستان، حيث بدأت سلطات كابول التحقيق عن كثب وطالبت طهران بمشاركة نتائج التحقيقات أيضا.

وذكرت اللجنة الأفغانية لحقوق الإنسان في بيان صادر عنها، أن حرس الحدود الإيراني أجبر المهاجرين الأفغان الباحثين عن فرص عمل على عبور نهر هريرود بعد اعتقالهم وتعذيبهم، ما أدى إلى غرق بعضهم ونجاة آخرين.

ودعت لجنة حقوق الإنسان المستقلة في أفغانستان إلى التحقيق في المعاملة غير الإنسانية لعناصر حرس الحدود الإيراني مع المهاجرين الأفغان، ومعاقبة مرتكبي واقعة إغراق العشرات منهم.

وتعرضت عناصر حرس الحدود الإيراني لانتقادات حقوقية مرارا بسبب سوء معاملة المهاجرين الأفغان لدى محاولتهم تجاوز الحدود الفاصلة بين البلدين.