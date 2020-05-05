سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 5 مايو 2020

واصل سعر الدولار في مصر استقراره أمام الجنيه المصري، الثلاثاء، وبلغ متوسط سعر الدولار على شاشة البنك المركزي المصري 15.69 جنيه للشراء مقابل 15.79 جنيه للبيع.

وتماسك الجنيه المصري في مواجهة الضغوط التي تشهدها البلاد إثر التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا، يرجع إلى عدة عوامل؛ منها توفير البنوك التجارية في مصر الدولار للمستثمرين خلال الشهرين الماضيين؛ ما ساعد على استقرار العملة المصرية خلال موجة بيع السندات، والتي أثرت على مصر والأسواق العالمية أيضا، وفق ما ذكرته بلومبرج ورويترز.

وقال البنك المركزي المصري، الإثنين، إن مصر باعت أذون خزانة دولارية لأجل عام واحد بقيمة 975.4 مليون دولار، وحسبما نقلت رويترز عن البنك، بلغ متوسط العائد 3.495%.

السعر الأكثر تداولا

وهيمن على الدولار سعر 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع على شاشات غالبية البنوك العاملة في مصر.



Advertisements

وتكرر السعر لدى العديد من البنوك منها التجاري الدولي، ومصرف أبوظبي الإسلامي والعربي الأفريقي، وعودة، والاستثمار العربي، والمشرق، والشركة المصرفية العربية والبركة والتعمير والإسكان والمصري الخليجي وقناة السويس وبلوم مصر وبنك الأهلي المتحد.

أقل سعر للدولار في مصر

وسجل أقل سعر الدولار في مصر لدى البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) عند 15.68 جنيه مصري للشراء، و15.78 جنيه للبيع، وتكرر السعر ذاته لدى بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي).

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو 17.13 للشراء و17.32 للبيع، والجنيه الإسترليني 19.46 للشراء و19.72 للبيع لدى شاشات البنك الأهلي المصري.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي في مصر اليوم 4.11 للشراء و4.20 للبيع، والدرهم الإماراتي 4.25 للشراء و4.29 للبيع، والدينار الكويتي 50.15 جنيه للشراء، و51.13 للبيع، وفقا لشاشات البنك الأهلي المصري.