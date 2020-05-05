انت الان تتابع روسيا: ارتفاع وفيات فيروس "كورونا" الى 1451 والاصابات الى 155370 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

اعلنت السلطات الروسية اليوم الثلاثاء عن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة الاصابة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) الى 1451 حالة بعد تسجيل 95 وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

وقال مركز الطوارئ الروسي في بيان ان السلطات الصحية سجلت 10102 اصابة جديدة بالفيروس ليصل اجمالي الاصابات في البلاد الى 155370 حالة.

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وذكر المركز ان 1770 مصابا تماثلوا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية ليصبح اجمالي المتعافين من الفيروس 19865 شخصا.

ووفقا لهذه المعطيات تحتل روسيا المرتبة السابعة بعدد المصابين بفيروس (كورونا).