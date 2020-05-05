انت الان تتابع وزارة الصحة الإيرانية: ارتفاع الوفيات بسبب فيروس كورونا 63 حالة إلى 6340 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال كيانوش جهانبور المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية على التلفزيون الرسمي اليوم الثلاثاء إن عدد الوفيات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في إيران ارتفع بواقع 63 في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إلى 6340.
وأضاف أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في إيران، إحدى أكثر الدول تضررا بسبب المرض في الشرق الأوسط، بلغ 99970.
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