إسبانيا تحصي أكثر من 280 ألف عاطل إضافي عن العمل خلال ابريل

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أحصت إسبانيا 282 ألفاً و891 عاطل إضافي عن العمل في نيسان/ابريل، معظمهم في قطاع السياحة، بعدما سجلت 300 ألف في آذار/مارس، كما أعلنت وزارة العمل الثلاثاء.
وبلغ حجم المساعدات العامة للعاطلين عن العمل "مستوى تاريخي" مع ارتفاعه بنسبة 137% في نيسان/ابريل، وفق ما قالت الوزارة في بيان.
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