انت الان تتابع #إسبانيا تحصي أكثر من 280 ألف عاطل إضافي عن العمل خلال ابريل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أحصت إسبانيا 282 ألفاً و891 عاطل إضافي عن العمل في نيسان/ابريل، معظمهم في قطاع السياحة، بعدما سجلت 300 ألف في آذار/مارس، كما أعلنت وزارة العمل الثلاثاء.

وبلغ حجم المساعدات العامة للعاطلين عن العمل "مستوى تاريخي" مع ارتفاعه بنسبة 137% في نيسان/ابريل، وفق ما قالت الوزارة في بيان.