شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تسجل 526 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الكويت، الثلاثاء، عن تسجيل 526 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبد الله السند، إن إجمالي عدد الحالات المسجلة بفيروس كورونا في الكويت يرتفع بذلك إلى 5804 حالات إصابة، مقابل 40 حالة وفاة.

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