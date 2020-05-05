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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 14 قتيلا من مليشيات إيران في قصف يرجح أنه إسرائيلي بسوريا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بقتل 14 من القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها على الأقل، في غارات استهدفت مواقع تابعة لها في محافظة دير الزور شرقي البلاد.
ورجح المرصد أن تكون "طائرات جوية إسرائيلية" شنت غارات ليلا على بادية مدينة الميادين وبلدتي الصالحية والقورية، بريف دير الزور الشرقي.
ووفق المصدر أسفر القصف عن سقوط قتلى إيرانيين وعراقيين، دون أن يتمكن من تحديد الأعداد بدقة.
لكنه لفت إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.
وبحسب المرصد، طال القصف الإسرائيلي أيضا مستودعات ذخائر وأسلحة ضمن معامل الدفاع بمنطقة السفيرة، بجنوب شرق حلب، والخاضعة لسيطرة القوات السورية والمليشيات الإيرانية.
وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) قد أفادت، أمس الإثنين، بأن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي على مركز البحوث في مدينة حلب بشمال غرب البلاد.
ولم يأتِ الإعلام الرسمي السوري على ذكر الغارات في دير الزور.
وكثفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.
وتُكرر إسرائيل أنها ستواصل تصديها لمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله.
لكنها نادرا ما تؤكد تنفيذها ضربات عسكرية في سوريا.
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