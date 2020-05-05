أعتبر النائب ​شامل روكز​، في حديث تلفزيوني، ان "مفهوم التسويات والمصالح المشتركة وحكومات الوحدة الوطنية كلّها أوصلت الأمور إلى ما هي عليه و"الله يساعد الناس" على الإرث الذي تركه السياسيون لهم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روكز: الله يساعد الناس على الإرث الذي تركه السياسيون لهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.