اخبار العالم

قرار قضائي يعتبر الكورونا قوة قاهرة ويرتب نتائج قانونية على إخلاءات السبيل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أصدر قاضي التحقيق في ​الشمال​ ​داني الزعني​ قرارا قضائيا إعتبر بموجبه أن "فايروس ​الكورونا​" يشكل قوة قاهرة" من جراء تعريض المواطنين، بمن فيهم نزلاء السجون، إلى خطر الإصابة بالعدوى المميتة، وأن هذا الأمر يختزن على المستوى الوطني، حالة ضرورة تسمح للقاضي بما له من سلطة تقدير أن يتخذ تدابير وقائية لملاءمة الأوضاع الخطرة المشكو منها، عبر تطبيق نص المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وتخلية سبيل الموقوفين على الرغم من عدم إكتمال المهل المنصوص عنها في المادة المذكورة.

ويأتي هذا القرار في إطار تطبيق التعاميم الصادرة عن ​مجلس القضاء الأعلى​ و​وزارة العدل​ في سبيل السعي للحد من الاكتظاظ في النظارات والسجون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرار قضائي يعتبر الكورونا قوة قاهرة ويرتب نتائج قانونية على إخلاءات السبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا