الرياشي: لن نسمح بعد اليوم باقتطاع ما هو حق لنا

شدد الوزير السابق ​ملحم الرياشي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي على ان "الملكيين الكاثوليك قاعدة دولة المواطنة والكفاءة، وهم جسر العبور لفصل ​الدين​ عن ​الدولة​، وتضاؤل وجودهم في ​السلطة​، هو تراجع حتمي لقيام الدولة، لن نسمح بعد اليوم باقتطاع ما هو حق لنا. لن نسمح باستبعادنا عن الوزارات السيادية والأساسية، عهد الحلول على حسابنا انتهى".

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