قائد الجيش تسلم هبة من الجمعية اللبنانية لفرسان مالطا

استقبل قائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​ في مكتبه في ​اليرزة​، رئيس الجمعية اللبنانية لفرسان ​مالطا​ السيّد مروان صحناوي ومديرها التنفيذي السيد بول صغبيني وعدداً من أعضاء الجمعية، بحضور ​اللواء​ الركن الياس الشامية ورئيس الطبابة العميد الركن جورج يوسف، وذلك لتقديم هبة لصالح الطبابة.

وشكر العماد عون السيد صحناوي على هذه الهبة التي من شأنها المساهمة في تعزيز قدرات الطبابة العسكرية، وخصوصاً في مجال مكافحة وباء ​كورونا​ ومنع تفشيه.

ثمّ انتقل الوفد إلى الطبابة العسكرية في ​بدارو​ لتسليم الهبة للعميد الركن يوسف، وهي عبارة عن خمسة أجهزة تنفس اصطناعي من نوع Ventilator الذي لا يستلزم التنبيب (Intubation)، وهي من إنتاج شركة (Air liquide) الفرنسية، التي تعتبر من أهم الشركات المختصة بتصنيع هذه الأجهزة، إضافة إلى ألف فحص سريع (Rapid Test) وألف فحص PCR، وجهاز Automated extractor مكمّل لجهاز فحص الـPCR، مع مستلزماته (2000 extarctor kits).

وتندرج هذه الهبة في إطار بروتوكول تعاون وقّعته الجمعية مؤخراً مع الطبابة العسكرية في الجيش لدعم المراكز الصحية التابعة للطبابة، بهدف رفع مستوى أدائها، وتمكينها من تأمين الرعاية الصحية للمستفيدين بشكل أفضل وأكثر فعالية.



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