أعلنت ​قيادة الجيش​ "تمديد مهلة تلقي إتصالات ​السائقين العموميين​ عبر أرقام الـCall Center حتى ​الساعة​ الخامسة من بعد ظهر الخميس ​7 أيار​ والاستمرار بتلقي إتصالات العائلات الاشدّ عوزاً حتى الساعة الخامسة من بعد ظهر الجمعة 8 أيار الجاري".

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