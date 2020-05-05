ميقاتي عرض مع سفيرة الولايات المتحدة الاميركية بالاوضاع الراهنة

إستقبل رئيس الحكومة السابق ​نجيب ميقاتي​ سفيرة ​الولايات المتحدة الاميركية​ في ​لبنان​ ​دوروثي شيا​ قبل ظهر اليوم في مكتبه وجرى البحث في الاوضاع الراهنة في لبنان والعلاقات اللبنانية – الاميركية . إضغط للمزيد

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